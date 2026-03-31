Раскрыт мотив поймавших в гаражах российского подростка мужчин

СК возбудил дело после избиения подростка в гаражах Омска

Омские следователи возбудили уголовное дело после избиения мужчинами 14-летнего подростка в гаражном кооперативе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, 29 марта 43-летний житель Омска с неустановленными мужчинами поймал среди гаражей несовершеннолетнего, оскорблял его и совершил противоправные действия. Действия омича квалифицировали по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Прибывшие полицейские выяснили, что вечером подросток с приятелями гулял в гаражах на улице Стрельникова, они бросали камни и попали в стоявший автомобиль, уточнили «Ленте.ру» в ГУ МВД по региону. Его владелец высказал претензии школьникам, между ними возник конфликт.

Мать пострадавшего мальчика рассказала Telegram-каналу «Инцидент Омск», что пьяная компания избила и отрезала волосы ее сыну, там же выложили видео с инцидентом.

На кадрах видны мужчины, которые ведут ребенка, потом ему стригут волосы.

Дети звали на помощь, но никто из прохожих им не помог. Мать мальчика обратилась в полицию.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что ранее пострадавший подросток в поле зрения органов внутренних дел не попадал. Второй участник конфликта — 43-летний мужчина — уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

