Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:25, 31 марта 2026Силовые структуры

Раскрыт мотив поймавших в гаражах российского подростка мужчин

СК возбудил дело после избиения подростка в гаражах Омска
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Омские следователи возбудили уголовное дело после избиения мужчинами 14-летнего подростка в гаражном кооперативе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, 29 марта 43-летний житель Омска с неустановленными мужчинами поймал среди гаражей несовершеннолетнего, оскорблял его и совершил противоправные действия. Действия омича квалифицировали по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Прибывшие полицейские выяснили, что вечером подросток с приятелями гулял в гаражах на улице Стрельникова, они бросали камни и попали в стоявший автомобиль, уточнили «Ленте.ру» в ГУ МВД по региону. Его владелец высказал претензии школьникам, между ними возник конфликт.

Мать пострадавшего мальчика рассказала Telegram-каналу «Инцидент Омск», что пьяная компания избила и отрезала волосы ее сыну, там же выложили видео с инцидентом.

На кадрах видны мужчины, которые ведут ребенка, потом ему стригут волосы.

Дети звали на помощь, но никто из прохожих им не помог. Мать мальчика обратилась в полицию.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что ранее пострадавший подросток в поле зрения органов внутренних дел не попадал. Второй участник конфликта — 43-летний мужчина — уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области задержали 17-летнюю девушку, участвовавшую в групповом избиении 11-летней школьницы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай обратился с призывом к Израилю и США

    У чиновницы российского города-курорта нашли имущество на 100 миллионов рублей

    В России опровергли идею ввести обязательным второй иностранный язык в школах

    Названо число заключенных в Южной Корее граждан России

    Путин продлил действие упрощающего расчеты за российский газ указа

    50-летнюю Шарлиз Терон сняли в бикини на пляже

    В Казахстане начнется выпуск популярной модели Changan

    Постпред России объяснил ситуацию в Иране главенством «закона джунглей»

    США потребовали от Польши поделиться оружием

    Раскрыт неожиданный способ улучшить здоровье сердца и снизить стресс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok