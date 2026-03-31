Трамп ответил на одно решение Франции фразой «США запомнят»

Трамп: США запомнят, что Франция закрыла небо для летевших в Израиль самолетов

Франция закрыла небо для следовавших в Израиль самолетов, США запомнят этот шаг. Об этом написал американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Франция не позволила самолетам, направлявшимся в Израиль и загруженным военными поставками, пролетать над французской территорией. Франция была очень неполезной в отношении "иранского мясника", который был успешно уничтожен! США запомнят!!!» — говорится в публикации.

Ранее еще одна европейская страна ограничила военным самолетам США доступ к своему воздушному пространству. Испания запретила американским самолетам, участвующим в военной операции в Иране, а также американским воздушным судам, базирующимся в третьих странах, таких как Великобритания или Франция, использовать испанское небо для перелетов.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.