16:39, 31 марта 2026Мир

Трамп высказался об окончании операции против Ирана

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Majid-Asgaripour / Reuters

Президент США Дональд Трамп пока не готов объявить об окончании операции против Ирана и прекращении усилий по восстановлению нормального судоходства в Ормузском проливе. Об этом он заявил в интервью CBS News.

Глава Белого дома заявил, что разочарован тем, что другие страны, включая Великобританию, не направили свои силы для помощи США и Израилю. При этом Трамп заявил, что пока не собирается выводить американские войска из операции против Ирана.

«В какой-то момент я это сделаю, но пока еще нет. Страны должны вмешаться и позаботиться об этом. Иран был разгромлен, но им придется вмешаться и сделать свою работу», — сказал американский лидер.

Когда журналисты задали вопрос Трампу о сроках завершения операции против Ирана, он ответил, что это произойдет скоро. «Я бы сказал, что мы опережаем график на две недели», — уточнил президент США.

Ранее сообщалось, что США назначили 9 апреля датой окончания войны с Ираном к моменту визита Трампа в Израиль.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

