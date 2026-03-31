Трамп высказался об окончании операции против Ирана

Трамп заявил, что пока не готов объявить об окончании операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп пока не готов объявить об окончании операции против Ирана и прекращении усилий по восстановлению нормального судоходства в Ормузском проливе. Об этом он заявил в интервью CBS News.

Глава Белого дома заявил, что разочарован тем, что другие страны, включая Великобританию, не направили свои силы для помощи США и Израилю. При этом Трамп заявил, что пока не собирается выводить американские войска из операции против Ирана.

«В какой-то момент я это сделаю, но пока еще нет. Страны должны вмешаться и позаботиться об этом. Иран был разгромлен, но им придется вмешаться и сделать свою работу», — сказал американский лидер.

Когда журналисты задали вопрос Трампу о сроках завершения операции против Ирана, он ответил, что это произойдет скоро. «Я бы сказал, что мы опережаем график на две недели», — уточнил президент США.

Ранее сообщалось, что США назначили 9 апреля датой окончания войны с Ираном к моменту визита Трампа в Израиль.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.