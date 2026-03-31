Тренера сборной Украины по футболу обвинили в хамстве

Тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва обвинили в хамстве

Украинская журналистка Ирина Козюпа в своем Telegram-канале выступила с критикой главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва.

Козюпа обратила внимание на замечание, которое Ребров сделал ее коллеге Кристине Пастуховой на пресс-конференции. Журналистка в числе прочего спросила тренера, как он относится к возможной отставке, а тот упрекнул ее за то, что она читает вопрос с экрана телефона.

«Кому молиться, чтобы взяли харизматичного тренера, который не будет хамить журналистам, а сможет адекватно общаться?» — написала Козюпа.

26 марта сборная Украины проиграла национальной команде Швеции со счетом 1:3. Таким образом украинцы потеряли шансы на выход в следующую стадию отборочного турнира мирового первенства.