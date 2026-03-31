01:30, 31 марта 2026

У берегов ОАЭ из-за попадания снаряда загорелся танкер

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

У берегов ОАЭ из-за попадания снаряда загорелся танкер, об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Нефтяной танкер получил повреждения в 54 километрах к северо-западу от Дубая. «Офицер по безопасности компании проинформировал о том, что неизвестный снаряд поразил их танкер с правого борта, вызвав пожар на судне», — говорится в заявлении.

Члены экипажа находятся в безопасности, утечки нефти не зафиксировано. Принадлежность танкера и иные подробности инцидента в UKMTO не уточнили.

17 марта сообщалось, что неопознанный снаряд попал в судно недалеко от восточного побережья ОАЭ. Танкер стоял на якоре в 23 морских милях к востоку от Эль-Фуджейры. В результате происшествия судно получило незначительные повреждения.

11 марта подбитое неизвестным снарядом грузовое судно загорелось в Ормузском проливе.

