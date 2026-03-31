11:18, 31 марта 2026Силовые структуры

У чиновницы российского города-курорта нашли имущество на 100 миллионов рублей

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Ессентуках прокуратура потребовала взыскать с бывшей сотрудницы инспекции государственного строительного надзора министерства строительства и архитектуры Ставропольского края имущество на сумму свыше 101 миллиона рублей. Об этом в Telegram-канале сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, законность приобретения обнаруженного во время антикоррупционной проверки имущества чиновница из российского города-курорта подтвердить не смогла. Чиновница проработала на госслужбе 19 лет. Прокуратура направила в суд иск о взыскании имущества в доход государства. Женщина также является подсудимой в рамках уголовного дела о получении взяток.

Ранее у подавшего в отставку мэра Липецка Романа Ченцова нашли недвижимость на 100 миллионов рублей.

