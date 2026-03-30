Ученые оценили влияние мощной солнечной вспышки на Землю

ИКИ РАН: Выброс солнечной плазмы может задеть Землю в ночь на 1 апреля

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН оценили влияние мощной солнечной вспышки на Землю.

Ученые отметили, что она сопровождалась выбросом облака плазмы. Основная его масса уйдет вбок от нашей планеты, но при отклонении на 40 градусов периферийные части могут задеть Землю.

Ожидается, что это произойдет в ночь на 1 апреля, внутри солнечного вещества Земля будет находиться двое-трое суток.

Ранее почетный доктор наук, преподаватель Сергей Чумаков предупредил, что мощная вспышка класса X на Солнце, которая произошла впервые за два месяца, может вызвать магнитные бури на Земле.