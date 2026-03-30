Бывший СССР
22:51, 30 марта 2026

Украинский военный назвал освобождением попадание в российский плен

Солдат ВСУ Ершов рассказал, что ждал российских военных, чтобы сдаться в плен
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Ершов, попавший в российский плен, рассказал, что вместе с сослуживцами ждал бойцов ВС России в Константиновке, чтобы сдаться. Его слова приводит РИА Новости.

По словам пленного, ему и сослуживцам приходилось пить дождевую воду, чтобы не умереть от жажды. «Мы уже готовились к тому, что просто умрем от голода и жажды. Мы ждали, пока российские войска дойдут до наших позиций, и они нас освободили», — поделился солдат.

Он рассказал, что во время эвакуации с позиций их атаковали украинские БПЛА — с дронов скидывали гранаты и ВОГи (выстрел осколочный гранатометный).

Ранее другой украинский пленный рассказывал, что мобилизованным в ряды ВСУ, которые пытались сбежать из учебного полигона в Днепропетровской области, угрожали расстрелом.

