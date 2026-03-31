В Госдуме перечислили россиянам ключевые программы льготной ипотеки

Депутат Бессараб напомнила о действии льготных дальневосточной и сельской ипотек

Помимо семейной ипотеки, в России существуют и другие льготные ипотечные программы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» напомнила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«У нас работает льготная ипотека дальневосточная, льготная ипотека сельская. Это такие самые, что называется, на первый взгляд, опции на слуху», — перечислила Бессараб.

При этом депутат рассказала, что кроме подобных программ, отдельные регионы, а также крупные компании предоставляют содействие в покупке жилья.

«Также есть такие программы, как выдача подъемных средств в отдельных регионах. Например, в Краснодарском крае подъемные средства на ипотеку выдаются для специалистов социальной сферы: это здравоохранение, образование и социальная защита населения. В других регионах выдаются дополнительные опции для получения ипотеки, например, при переезде в конкретный регион. Но это чаще связано с регионами Крайнего Севера», — заключила она.

Ранее Бессараб сообщила, что для правительства важно привязать семейную ипотеку к количеству детей. Депутат рассказала, что также важно, чтобы, например, начиная с четвертого ребенка, процент по ипотеке был нулевым.

