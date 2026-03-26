06:30, 26 марта 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме высказались об идее привязать семейную ипотеку к количеству детей

Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Для правительства важно привязать семейную ипотеку к количеству детей, сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом депутат рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«Социальный блок правительства по поручению президента рассматривает эту возможность. Для нас очень важно обеспечивать ипотечное кредитование таким образом, чтобы, условно говоря, чем больше количество детей бы было, тем меньше процент по ипотеке предоставлялся бы», — поделилась Бессараб.

Депутат рассказала, что также важно, чтобы, например, начиная с четвертого ребенка, процент по ипотеке был нулевым.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил, что льготную семейную ипотеку на покупку готовых квартир нужно распространить для многодетных семей по всей России, разрешить приобретать «вторичку» во всех регионах, вне зависимости от размера города.

    Последние новости

    Иран разрешил российским и китайским судам проходить через Ормузский пролив. Почему Тегеран сделал такое исключение?

    Москвичей предупредили о штрафах за мойку авто во дворе

    Россиян предупредили о приводящих к блокировке банковских карт действиях

    Насильник ночью проник в дом и залез в постель к девочке

    Сексолог подсказала способ кардинально изменить сексуальную жизнь

    В сети высмеяли внешность Дуэйна Скалы Джонсона в трейлере «Моаны»

    В Госдуме понадеялись на полный запрет вейпов и назвали его сроки

    Росгвардейцы помогли потерявшемуся мальчику в Москве

    В Британии рассказали об «отчаянном» предложении США Ирану

    Врач назвал неочевидные признаки рака

    Все новости
