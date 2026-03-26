В Госдуме высказались об идее привязать семейную ипотеку к количеству детей

Депутат Бессараб: Важно привязать семейную ипотеку к количеству детей

Для правительства важно привязать семейную ипотеку к количеству детей, сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом депутат рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«Социальный блок правительства по поручению президента рассматривает эту возможность. Для нас очень важно обеспечивать ипотечное кредитование таким образом, чтобы, условно говоря, чем больше количество детей бы было, тем меньше процент по ипотеке предоставлялся бы», — поделилась Бессараб.

Депутат рассказала, что также важно, чтобы, например, начиная с четвертого ребенка, процент по ипотеке был нулевым.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил, что льготную семейную ипотеку на покупку готовых квартир нужно распространить для многодетных семей по всей России, разрешить приобретать «вторичку» во всех регионах, вне зависимости от размера города.

