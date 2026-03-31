01:37, 31 марта 2026Мир

В Иране выступили с угрозой Трампу и американским войскам

Вице-президент Ареф рассказал Трампу о последствиях наземной операции в Иране
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф допустил, что американский лидер Дональд Трамп может начать наземную операцию против Исламской Республики и отправить солдат на остров Харк, однако он предупредил о последствиях такого решения. Его заявление транслировал телеканал Al Jazeera.

«Трамп может решить отправить свои войска на остров Харк. Но в таком случае решение об их возвращении принимать будет не он, а уже иранская сторона», — пригрозил вице-президент.

Ранее президент США Дональд Трамп признался, что хотел бы завладеть иранской нефтью. Он также допустил, что Соединенные Штаты возьмут под контроль остров Харк, так как сделать это можно легко, однако, по его словам, пока никаких конкретных решений на этот счет не принято.

