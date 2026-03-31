Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:31, 31 марта 2026

В Киев прибыли Кая Каллас и представители правительств стран Евросоюза

МИД Украины: В Киев прибыли Кая Каллас и представители правительств стран ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ministry Of Foreign Affairs Of Ukraine / Reuters

В Киев прибыли глава евродипломатии Кая Каллас и представители правительств стран Европейского союза (ЕС), об этом сообщили в МИД Украины.

На Центральном вокзале украинской столицы делегацию встретил министр иностранных дел Андрей Сибига. Уточняется, что в Киеве состоится министерское заседание ЕС.

«Этот визит является признаком настоящего мужества и солидарности с Украиной. Я благодарен высокой представительнице Кае Каллас и всем европейским коллегам, которые сегодня приехали в Украину», — прокомментировал глава МИД.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский призвал американского коллегу Дональда Трампа приехать в Киев и усилить давление на Россию для урегулирования вооруженного конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok