В Киев прибыли Кая Каллас и представители правительств стран Евросоюза

МИД Украины: В Киев прибыли Кая Каллас и представители правительств стран ЕС

В Киев прибыли глава евродипломатии Кая Каллас и представители правительств стран Европейского союза (ЕС), об этом сообщили в МИД Украины.

На Центральном вокзале украинской столицы делегацию встретил министр иностранных дел Андрей Сибига. Уточняется, что в Киеве состоится министерское заседание ЕС.

«Этот визит является признаком настоящего мужества и солидарности с Украиной. Я благодарен высокой представительнице Кае Каллас и всем европейским коллегам, которые сегодня приехали в Украину», — прокомментировал глава МИД.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский призвал американского коллегу Дональда Трампа приехать в Киев и усилить давление на Россию для урегулирования вооруженного конфликта.

