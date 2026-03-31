11:50, 31 марта 2026

В России накрыли финансовую пирамиду с миллионными оборотами

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В Ростовской области задержали сотрудников финансовой пирамиды. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, злоумышленники создали кредитно-потребительский кооператив (КПК), который в период с 2018 по 2025 год работал по принципу финансовой пирамиды. Их офисы располагались в Ростове-на-Дону, Краснодарском крае, Воронежской области и других городах.

Организация заключала с гражданами договора на определенный срок и обещала доход от финансовых операций в размере от 13,5 до 34 процентов годовых. На первоначальных этапах пайщики получали сбережения с проценты по ним. Осенью прошлого года все выплаты закончились, а сотрудники перестали выходить на связь. В результате их деятельности пострадало несколько сотен человек, а ущерб составил более 60 миллионов рублей.

В ходе проведенных обысков у подозреваемых обнаружены и изъяты носители информации, ноутбуки, документы и другие предметы, имеющие доказательное значение. В одном из гаражей была изъята финансовая документация.

Следователи устанавливают все обстоятельства и соучастников противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что в российском доме-интернате развалилась схема многомиллионного хищения для родственников.

