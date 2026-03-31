10:31, 31 марта 2026

В российском доме-интернате развалилась схема многомиллионного хищения для родственников

В Иркутске осудили руководство дома престарелых за фиктивное трудоустройство
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В иркутском доме-интернате для престарелых развалилась схема многомиллионного хищения для родственников руководителей этого учреждения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Иркутской области.

Свердловский районный суд признал директора и ведущего бухгалтера дома-интерната виновными по частям 3,4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений им назначено наказание от 3 до 3,5 года лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, им назначены штрафы в размере 400 и 420 тысяч рублей. Также штраф получила дочь ведущего бухгалтера. Она заплатит 300 тысяч рублей.

Как установил суд, в 2019 году главный бухгалтер и ведущий бухгалтер, с согласия директора дома-интерната, фиктивно трудоустроили на должности санитарки и уборщицы служебных помещений в учреждение своих жену и дочь. Они получали зарплату и стимулирующие выплаты, но фактически свои трудовые обязанности не исполняли. Таким образом, в период с 2019 по 2023 год они получили около двух миллионов рублей.

Родственницы фигурантов также признаны виновными по статье о мошенничестве. Супруга главного бухгалтера получила 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Однако реальное отбывание наказания для нее отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Также она получила штраф в размере 380 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Сочи ФСБ и полиция задержали одного из руководителей администрации города за фиктивное трудоустройство 25-летней дочери.

