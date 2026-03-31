Бывший СССР
13:00, 31 марта 2026

В России назвали одну особенность взятой Малой Корчаковки в Сумской области

ТАСС: Малая Корчаковка входит в единую систему укреплений ВСУ в Сумской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Поселок Малая Корчаковка входит в единую систему укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, созданной незадолго до разгрома украинских войск, вторгшихся в Курскую область. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Малая Корчаковка является первым населенным пунктом, входящим в единую систему укреплений ВСУ на данном участке фронта, создание которой противник начал незадолго до разгрома подразделений ВСУ в Суджанском приграничье», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что продвижение российских военных на этом участке фронта отодвигает ВСУ от границ Суджанского района Курской области и расширяет буферную зону на границе с Украиной.

Минобороны России сообщило о взятии Малой Корчаковки 31 марта. Отмечалось, что населенный пункт был взят силами группировки войск «Север».

