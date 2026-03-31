11:17, 31 марта 2026Россия

В России опровергли идею ввести обязательным второй иностранный язык в школах

В Минпросвещения опровергли идею ввести второй иностранный язык в школах
Майя Назарова

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Минпросвещения заявили, что идея ввести обязательным второй иностранный язык в старших классах российских школ не соответствует действительности. Опровержение приводит «Интерфакс».

В ведомстве пояснили, что введение второго иностранного предмета не предусмотрено. Его учащиеся могут изучать по своему выбору или желанию родителей, отметили в Минпросвещения.

До этого агентство ТАСС сообщило, что в России намерены сделать второй иностранный язык обязательным в школах. Предполагалось, что мера должна вступить в силу 1 сентября 2027 года.

Еще раньше ректор МПГУ Алексей Лубков рассказал, что Минпросвещения изучает возможность сократить изучение в школах иностранного языка в 5-7 классах с трех часов в неделю до двух.

