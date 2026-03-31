В России отреагировали на сообщения о пролетающих над Прибалтикой дронах ВСУ

Депутат Журова: Пролетающие над Прибалтикой дроны ВСУ могут быть провокацией

Атаковавшие Ленобласть через Прибалтику беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть провокацией со стороны Литвы, Латвии и Эстонии, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Об этом она заявила в разговоре с «Лентой.ру».

«Не хотелось бы, чтобы это была провокация со стороны этих государств. Как раз спровоцировать на то, что мы (...) должны их бомбить. У них же убеждение это. Я бы не хотела, чтобы они расценивали это как провокацию», — сказала Журова.

Депутат подчеркнула, что необходимо быть аккуратными в оценках, поскольку Украина и Европа могут использовать подобные ситуации.

«Тут надо быть крайне аккуратными в оценках. Потому что это может быть и таким образом использовано той же Украиной и Европой, дабы нас ввязать в еще какие-то действия. Не так все просто в моем понимании», — заключила Журова.

По данным Shot, ВСУ запускали атаковавшие Ленобласть дронами FP-1 через Прибалтику. Литва, Латвия и Эстония открыли воздушный коридор для атакующих территорию России беспилотников.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что к шести утра над Ленобластью было уничтожено 38 БПЛА. Были зафиксированы повреждения в порту Усть-Луга.

