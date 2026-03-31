В России оценили достижения США в конфликте с Ираном

Сенатор Пушков: Трамп не может объявить победу в конфликте с Ираном

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп не может объявить победу в конфликте с Ираном. Об этом он написал в Max.

Пушков подчеркнул, что достижения США в конфликте с Ираном не позволяют Трампу объявить победу. По его мнению, Вашингтон «завязает» в кризисе, пока Тегеран не проявляет готовность пойти на уступки и остается на сильных позициях.

По мнению эксперта, затягивание кризиса усиливает позиции Ирана, а потенциальное расширение участия США, включая наземную операцию, остается непопулярным среди американцев.

Ранее Пушков заявил, что США пытаются обновить свою гегемонию через контроль над ресурсами. По его словам, сейчас Вашингтон не может как прежде управлять миром, контролируя территории.