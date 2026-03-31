Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:25, 31 марта 2026Россия

В России оценили достижения США в конфликте с Ираном

Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп не может объявить победу в конфликте с Ираном. Об этом он написал в Max.

Пушков подчеркнул, что достижения США в конфликте с Ираном не позволяют Трампу объявить победу. По его мнению, Вашингтон «завязает» в кризисе, пока Тегеран не проявляет готовность пойти на уступки и остается на сильных позициях.

По мнению эксперта, затягивание кризиса усиливает позиции Ирана, а потенциальное расширение участия США, включая наземную операцию, остается непопулярным среди американцев.

Ранее Пушков заявил, что США пытаются обновить свою гегемонию через контроль над ресурсами. По его словам, сейчас Вашингтон не может как прежде управлять миром, контролируя территории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok