В России захотели разрешить записывать умершего отцом ребенка при ЭКО

13:09, 31 марта 2026Россия

В Госдуму внесли проект о праве записывать мертвого отцом ребенка при ЭКО
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В России захотели разрешить записывать умершего отцом ребенка при одном условии — если ребенок родится более чем через 300 дней после его смерти с применением вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы, передает РИА Новости.

Как следует из пояснительной записки, в случае рождения детей с применением ЭКО запись об отце в акт о рождении будет вноситься на основании свидетельства о браке или документа из медицинской организации, подтверждающего использование его биоматериала.

Кроме того, признание отцовства может быть дано на основании нотариально удостоверенного согласия при жизни супруга на использование биоматериала. Также предлагается предоставить мужчинам возможность нотариально подтвердить свое согласие на присвоение ребенку имени и фамилии или указать, что они будут даны по выбору матери.

Авторы законопроекта считают, что его принятие позволит детям получать меры социальной поддержки, в том числе пенсию по потере кормильца.

Ранее россиянки заявили о трудностях проведения процедуры ЭКО от биоматериала не вернувшихся со специальной военной операции (СВО) на Украине мужей. В частности, им приходится обращаться в суды.

