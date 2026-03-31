В Сочи обращение с дельфинами в бассейне возле кафе описали словами «это треш»

Россиянку возмутил бассейн с дельфинами возле ресторана быстрого питания в Сочи

Россиянку возмутило обращение с дельфинами в бассейне, расположенном возле ресторана быстрого питания в курортном городе Сочи. Соответствующий пост она разместила в соцсети Threads (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), на публикацию обратила внимание «Лента.ру».

Пользовательница сети @uncle_pechkin пояснила, что три дельфина плавают кругами в тесном бассейне, расположенном у кафе в поселке Лазаревское. «На втором видео заметно, насколько там тесно. И там они крутятся целыми днями. То, что автор называет "резвятся просто так", — это не веселье нифига. Это мучение. Когда уже этот треш перестанет быть нормой?» — такими словами описала увиденное автор публикации.

Пост собрал около 800 лайков и более ста комментариев. Большинство подписчиков поддержали автора. «Как можно спонсировать живодерство? Если только не ходить в эти заведения», «Сколько дикарей обожают смотреть на мучения животных! Еще и детей водят! Пора давно закрыть все цирки с животными, дельфинарии, контактные зоопарки», «Во всех приморских городах эта дичь», — написали возмущенные юзеры.

Ранее в Краснодарском крае обнаружили раненого краснокнижного дельфина без левого глаза. Он несколько дней держался на одном месте и не уходил.

