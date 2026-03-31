Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:16, 31 марта 2026ПутешествияЭксклюзив

В Сочи обращение с дельфинами в бассейне возле кафе описали словами «это треш»

Алина Черненко

Россиянку возмутило обращение с дельфинами в бассейне, расположенном возле ресторана быстрого питания в курортном городе Сочи. Соответствующий пост она разместила в соцсети Threads (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), на публикацию обратила внимание «Лента.ру».

Пользовательница сети @uncle_pechkin пояснила, что три дельфина плавают кругами в тесном бассейне, расположенном у кафе в поселке Лазаревское. «На втором видео заметно, насколько там тесно. И там они крутятся целыми днями. То, что автор называет "резвятся просто так", — это не веселье нифига. Это мучение. Когда уже этот треш перестанет быть нормой?» — такими словами описала увиденное автор публикации.

Пост собрал около 800 лайков и более ста комментариев. Большинство подписчиков поддержали автора. «Как можно спонсировать живодерство? Если только не ходить в эти заведения», «Сколько дикарей обожают смотреть на мучения животных! Еще и детей водят! Пора давно закрыть все цирки с животными, дельфинарии, контактные зоопарки», «Во всех приморских городах эта дичь», — написали возмущенные юзеры.

Ранее в Краснодарском крае обнаружили раненого краснокнижного дельфина без левого глаза. Он несколько дней держался на одном месте и не уходил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ударил еще по одному гигантскому нефтетанкеру

    В России ответили на заявление Зеленского о предоставлении Украине ядерного оружия

    В России назвали причины отказа от европейских машин в пользу китайских

    ВСУ ударили по зданию правительства в столице российского региона

    Звезда «Кухни» развелась после девяти лет брака

    Раскрыта причина одного требования США к Польше

    Ермак обогнал Зеленского по деньгам

    Зеленского уличили в попытке устроить хаос в Венгрии

    Выявлена скрытая опасность популярных средств дезинфекции

    Молодая женщина поселилась в доме престарелых из-за дешевой аренды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok