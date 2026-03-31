08:40, 31 марта 2026Интернет и СМИ

В США допустили начало новой мировой войны в космосе

Обозреватель Bloomberg Клут допустил начало новой мировой войны в космосе
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Американский обозреватель Андреас Клут заявил, что следующая мировая война начнется в космосе. Об этом он написал в статье для Bloomberg.

Клут подчеркнул, что первые выстрелы новой мировой войны «почти наверняка будут произведены в космосе». По его мнению, такие крупные военные державы мира, как США, Китай и Россия, применяют спутники для своих целей. Это вынуждает государства готовиться к обороне собственной космической инфраструктуры и уничтожению вражеской.

Журналист допустил, что в таком конфликте могут использовать ядерное оружие. Однако для человечества это грозит только неблагоприятными последствиями.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сравнил число текущих конфликтов в мире со Второй мировой войной. В связи с этим он призвал ООН действовать решительно.

