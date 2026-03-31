06:59, 31 марта 2026

В США предупредили об ответе Ирана на возможный ядерный удар Израиля

Марина Совина (ночной редактор)

Профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол заявил, что Иран сможет ответить в случае использования Израилем ядерного оружия. Об этом он высказался в интервью Гленну Диесену, опубликованном на YouTube.

Постол подчеркнул, что действия США и Израиля против Ирана не имели смысла, однако теперь Тегеран может прибегнуть к попытке заполучить ядерное оружие при ощущение угрозы стране.

«Я молюсь, чтобы многие израильтяне это услышали: если Израиль нанесет ядерный удар, Иран сможет ответить», — предупредил эксперт.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что Иран пока не ответил на американский план по урегулированию конфликта. Известно, что документ состоит из 15 пунктов.

