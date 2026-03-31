01:19, 31 марта 2026

В США прокомментировали поставки российской нефти на Кубу

Марина Совина (ночной редактор)
Кэролайн Левитт. Фото: Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт прокомментировала прибытие на Кубу российского танкера с нефтью. Ее слова приводит РИА Новости.

Левитт подчеркнула, что сейчас США принимают решения по допуску судов к Кубе в индивидуальном порядке. При этом она отметила, что позиция Вашингтона по этому вопросу не изменилась.

«В политике в отношении санкций не произошло никаких официальных изменений, поэтому можно ожидать, что на Кубу будет направляться больше танкеров. Повторю: в настоящее время такие решения принимаются в каждом конкретном случае отдельно», — заявила официальный представитель Белого дома.

Накануне Министерство транспорта России сообщило, что танкер «Анатолий Колодкин» прибыл на Кубу и доставил нефть в качестве гуманитарной помощи. Островное государство столкнулось с проблемами в энергетике, которые стали регулярными после введения президентом США Дональдом Трампом режима энергетической блокады Кубы.

