В США указали на несостоятельность ПВО Израиля

Responsible Statecraft: Иран показал несостоятельность систем ПВО Израиля

Удары Ирана показали несостоятельность систем противовоздушной обороны (ПВО) Израиля. С таким мнением выступило американское издание Responsible Statecraft.

По мнению автора статьи, через месяц после начала американской операции против Ирана «хваленая израильская система ПВО находится на пределе». Известно, что Тель-Авив нормирует ракеты для перехватчиков, но этого недостаточно.

«Такое быстрое истощение свидетельствует о том, что оборона Израиля была более хрупкой, чем казалось, и явно не была готова к отражению того количества атак, которое теперь способен совершать Иран», — указал журнал.

Ранее бывший полковник сухопутных войск США Лоуренс Уилкерсон испугался «критических» последствий войны с Ираном. По его мнению, война США и Израиля с Ираном может закончиться крахом Израиля как государства.

