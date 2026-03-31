Врач объяснила причины прострелов в заднем проходе

Терапевт Патель: Прострелы в заднем проходе чаще встречаются у женщин

Терапевт Хана Патель объяснила причины прострелов в заднем проходе. Ее слова приводит издание Metro.

Патель объяснила, что прострелы в заднем проходе — это резкая и сильная мышечная судорога, которая длится несколько секунд. «Это может случиться с каждым, но из-за гинекологических заболеваний, вызывающих боль в прямой кишке, и гормональных колебаний, влияющих на чувствительность нервов в малом тазу, не говоря уже о беременности, женщины чаще жалуются на такую боль», — уточнила терапевт.

Патель объяснила, что чаще всего причиной прострелов становится прокталгия фугакс — спазм мышц анального сфинктера. Терапевт отметила, что само по себе это состояние безопасно, и добавила, что с ним сталкиваются до 18 процентов людей в возрасте от 30 до 60 лет.

Однако врач предупредила, что такой спазм может указывать на более серьезные проблемы со здоровьем. В их число Патель включила эндометриоз, синдром раздраженного кишечника и инфекции, передающиеся половым путем (гонорея, хламидиоз, герпес). При регулярных жалобах на прострелы в заднем проходе она призвала обратиться к врачу.

