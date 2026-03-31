Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:38, 31 марта 2026Забота о себе

Врач объяснила причины прострелов в заднем проходе

Терапевт Патель: Прострелы в заднем проходе чаще встречаются у женщин
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jirapinya / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Хана Патель объяснила причины прострелов в заднем проходе. Ее слова приводит издание Metro.

Патель объяснила, что прострелы в заднем проходе — это резкая и сильная мышечная судорога, которая длится несколько секунд. «Это может случиться с каждым, но из-за гинекологических заболеваний, вызывающих боль в прямой кишке, и гормональных колебаний, влияющих на чувствительность нервов в малом тазу, не говоря уже о беременности, женщины чаще жалуются на такую боль», — уточнила терапевт.

Патель объяснила, что чаще всего причиной прострелов становится прокталгия фугакс — спазм мышц анального сфинктера. Терапевт отметила, что само по себе это состояние безопасно, и добавила, что с ним сталкиваются до 18 процентов людей в возрасте от 30 до 60 лет.

Однако врач предупредила, что такой спазм может указывать на более серьезные проблемы со здоровьем. В их число Патель включила эндометриоз, синдром раздраженного кишечника и инфекции, передающиеся половым путем (гонорея, хламидиоз, герпес). При регулярных жалобах на прострелы в заднем проходе она призвала обратиться к врачу.

Ранее британский терапевт и хирург Каран Раджан назвал обязательное для всех правило в туалете. Раджан заявил, что каждый человек должен придерживаться правила «не дольше 10 минут на унитазе».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok