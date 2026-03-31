Врач предупредила о противопоказаниях к приему гормональных контрацептивов

Врач Санджи-Горяева: Гормональные контрацептивы нельзя принимать при тромбофилии

Гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Наталья Санджи-Горяева предупредила женщин о том, какие существуют противопоказания к приему гормональных контрацептивов. О них врач рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалиста, прежде всего гормональные контрацептивы нельзя принимать женщинам с наследственной тромбофилией — состоянием, при при котором кровь имеет повышенную склонность к образованию тромбов. Кроме того, эти препараты могут быть опасны при тромбозе глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии, а также перед операциями, после которых для заживления человеку нужно будет надолго обездвижить какую-либо конечность.

«К противопоказаниям также относятся различные сердечно-сосудистые заболевания. Это артериальная гипертония с высокими показателями давления (160/100 миллиметров ртутного столба и выше), ишемическая болезнь сердца, инсульт — в том числе перенесенный ранее, а также осложненные пороки сердца», — предупредила Санджи-Горяева.

Гинеколог добавила, что гормональные контрацептивы могут быть опасны при тяжелых формах сахарного диабета, системной красной волчанке, циррозе печени, остром вирусном гепатите, мигрени с неврологической аурой и некоторых онкологических заболеваниях.

