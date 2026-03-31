Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:29, 31 марта 2026

Врач предупредила о противопоказаниях к приему гормональных контрацептивов

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: illustrissima / Shutterstock / Fotodom  

Гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Наталья Санджи-Горяева предупредила женщин о том, какие существуют противопоказания к приему гормональных контрацептивов. О них врач рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалиста, прежде всего гормональные контрацептивы нельзя принимать женщинам с наследственной тромбофилией — состоянием, при при котором кровь имеет повышенную склонность к образованию тромбов. Кроме того, эти препараты могут быть опасны при тромбозе глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии, а также перед операциями, после которых для заживления человеку нужно будет надолго обездвижить какую-либо конечность.

«К противопоказаниям также относятся различные сердечно-сосудистые заболевания. Это артериальная гипертония с высокими показателями давления (160/100 миллиметров ртутного столба и выше), ишемическая болезнь сердца, инсульт — в том числе перенесенный ранее, а также осложненные пороки сердца», — предупредила Санджи-Горяева.

Гинеколог добавила, что гормональные контрацептивы могут быть опасны при тяжелых формах сахарного диабета, системной красной волчанке, циррозе печени, остром вирусном гепатите, мигрени с неврологической аурой и некоторых онкологических заболеваниях.

Ранее гинеколог Алисса Двек объяснила, почему у некоторых женщин пропадает интерес к сексу с возрастом. Одной из причин снижения либидо она назвала сухость влагалища.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Жители жалуются на химический запах». На крупнейшем нефтехимическом предприятии России прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

    Одну из самых жестких группировок в Москве осудили за 21 расправу

    42-летняя звезда «Улицы Коронации» раскрыла секреты моложавой внешности

    Футболист Смолов помирился с пострадавшим в деле о драке

    Пентагон не исключил размещение в Иране сухопутных войск

    В Госдуме призвали разобраться с незаконными штрафами для одной категории водителей

    Из живота четырехлетнего мальчика достали 19 магнитов в Москве

    Россиян предупредили о риске случайно обзавестись биологическим оружием

    Выросло число жертв и пострадавших при взрыве на химзводе в Нижнекамске

    Лариса Долина победила в суде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok