ТАСС: До роты солдат ВСУ были уничтожены в ходе атаки у Малой Рыбицы

Российские войска в ходе атаки у Малой Рыбицы в Сумской области уничтожили до целой роты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«Анализ некрологов украинских военнослужащих показал, что до роты солдат были уничтожены 15-16 марта в результате нашего огневого воздействия в районе села Малая Рыбица», — говорится в публикации.

Отмечается, что под удар попала 21-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

Ранее украинское командование объяснило существенные потери в районе села Храповщина в Сумской области «сердечной недостаточностью» у солдат. При этом родственники погибших украинских военных жалуются на то, что им не предоставляют какую-либо достоверную информацию о судьбе бойцов.