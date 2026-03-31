08:56, 31 марта 2026Бывший СССР

ВС России уничтожили роту ВСУ в ходе атаки в Сумской области

ТАСС: До роты солдат ВСУ были уничтожены в ходе атаки у Малой Рыбицы
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска в ходе атаки у Малой Рыбицы в Сумской области уничтожили до целой роты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«Анализ некрологов украинских военнослужащих показал, что до роты солдат были уничтожены 15-16 марта в результате нашего огневого воздействия в районе села Малая Рыбица», — говорится в публикации.

Отмечается, что под удар попала 21-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

Ранее украинское командование объяснило существенные потери в районе села Храповщина в Сумской области «сердечной недостаточностью» у солдат. При этом родственники погибших украинских военных жалуются на то, что им не предоставляют какую-либо достоверную информацию о судьбе бойцов.

    Последние новости

    ВСУ семь дней подряд били дронами по Ленобласти. Атакован крупнейший нефтеналивной порт Балтики. Что известно о маршруте БПЛА?

    Невеста неожиданно достала пистолет и устроила стрельбу на свадьбе

    Уложивший мужчину с двумя ножами прием самбо в российском городе попал на видео

    В России резко упал спрос на ряд категорий работников

    Паникующие пассажиры сняли на видео возгорание двигателя самолета при взлете в Бразилии

    Россиянам посоветовали воздержаться от частой стирки джинсов

    Россиянин поставил украденные миллионы на спорт и проиграл свободу

    В России начали расследование из-за случая подозрения на оспу обезьян

    В Конгрессе США призвали ввести санкции против европейской страны

    Появились детали о водителе фуры с оружием в прославившейся бунтом российской колонии

    Все новости
