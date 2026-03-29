РИА Новости: ВСУ объяснили потери в Сумской области сердечной недостаточностью

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) объяснили существенные потери в районе села Храповщина в Сумской области на «сердечной недостаточностью» у солдат. Об этом рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах.

Отмечается, что значительный урон в районе села Храповщина Сумской области понес первый батальон 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом свидетельствует анализ некрологов в средствах массовой информации противника. При этом родственники погибших украинских военных жалуются на то, что им не предоставляют какую-либо достоверную информацию о судьбе бойцов, а в материалах разбирательства зачастую указывает причину смерти солдата — «сердечная недостаточность».

Ранее стало известно, что среди бойцов 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» началась эпидемия пневмонии.