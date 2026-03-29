Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:02, 29 марта 2026

ВСУ нашли объяснение существенным потерям у Сум

РИА Новости: ВСУ объяснили потери в Сумской области сердечной недостаточностью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) объяснили существенные потери в районе села Храповщина в Сумской области на «сердечной недостаточностью» у солдат. Об этом рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах.

Отмечается, что значительный урон в районе села Храповщина Сумской области понес первый батальон 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом свидетельствует анализ некрологов в средствах массовой информации противника. При этом родственники погибших украинских военных жалуются на то, что им не предоставляют какую-либо достоверную информацию о судьбе бойцов, а в материалах разбирательства зачастую указывает причину смерти солдата — «сердечная недостаточность».

Ранее стало известно, что среди бойцов 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» началась эпидемия пневмонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok