Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:55, 31 марта 2026Бывший СССР

ВС России взяли населенный пункт в 22 километрах от Сум

ВС России взяли под контроль Малую Корчаковку в 22 километрах от Сум
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль поселок Малая Корчаковка в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Бойцы 30-го мотострелкового полка группировки "Север" сломили сопротивление врага и освободили населенный пункт», — говорится в публикации.

Малая Корчаковка находится в 22 километрах от Сум.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории Донецкой народной республики (ДНР). Данную информацию подтвердил глава ДНР Денис Пушилин

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok