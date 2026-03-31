ВС России взяли под контроль Малую Корчаковку в 22 километрах от Сум

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль поселок Малая Корчаковка в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Бойцы 30-го мотострелкового полка группировки "Север" сломили сопротивление врага и освободили населенный пункт», — говорится в публикации.

Малая Корчаковка находится в 22 километрах от Сум.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории Донецкой народной республики (ДНР). Данную информацию подтвердил глава ДНР Денис Пушилин