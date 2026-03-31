Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:47, 31 марта 2026

Зеленский анонсировал встречу с США по мирному процессу

Зеленский: Украина и США проведут онлайн-встречу по мирному процессу
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина и США проведут разговор по мирному процессу. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает «Новости Live».

По его словам, переговоры пройдут в онлайн-формате, а главной целью разговора станет понимание того, где стороны находятся в вопросе мирных соглашений и когда пройдет следующая трехсторонняя встреча России, США и Украины.

На встрече, как заявил Зеленский, будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, специальные представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее Зеленский заявил, что Киев пока не получил от России сигналов об энергетическом перемирии. Он добавил, что его позиция остается неизменной, и Киев готов прекратить удары по российской энергетике в случае зеркальных действий со стороны России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok