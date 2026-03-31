Зеленский анонсировал встречу с США по мирному процессу

Зеленский: Украина и США проведут онлайн-встречу по мирному процессу

Украина и США проведут разговор по мирному процессу. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает «Новости Live».

По его словам, переговоры пройдут в онлайн-формате, а главной целью разговора станет понимание того, где стороны находятся в вопросе мирных соглашений и когда пройдет следующая трехсторонняя встреча России, США и Украины.

На встрече, как заявил Зеленский, будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, специальные представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее Зеленский заявил, что Киев пока не получил от России сигналов об энергетическом перемирии. Он добавил, что его позиция остается неизменной, и Киев готов прекратить удары по российской энергетике в случае зеркальных действий со стороны России.