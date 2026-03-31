Кошкович: Когда украинцы осознают всю трагедию, они вспомнят Зеленского и Каллас

Украинцы во всех страданиях будут винить президента Владимира Зеленского и главу дипломатии Европейского союза (ЕС) Каю Каллас. Такое предсказание сделал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в социальной сети X.

«Когда украинцы наконец осознают, какой трагедией для них все это обернулось, они вспомнят о вас», — предрек он.

При этом, по словам Кошковича, из-за отсутствия таланта, интеллекта и силы, а также из-за чрезмерной лени, личная ответственность политиков за боль жителей Украины «несколько ограничена», однако их вклад все равно «будет отмечен».

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал визит Каи Каллас в Киев, указав на неправильную расстановку приоритетов европейскими чиновниками. Он также с иронией отметил, насколько жителям ЕС «повезло» с их брюссельскими руководителями.