22:07, 31 марта 2026Мир

Зеленскому и Каллас сделали зловещее предсказание

Кошкович: Когда украинцы осознают всю трагедию, они вспомнят Зеленского и Каллас
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress

Украинцы во всех страданиях будут винить президента Владимира Зеленского и главу дипломатии Европейского союза (ЕС) Каю Каллас. Такое предсказание сделал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в социальной сети X.

«Когда украинцы наконец осознают, какой трагедией для них все это обернулось, они вспомнят о вас», — предрек он.

При этом, по словам Кошковича, из-за отсутствия таланта, интеллекта и силы, а также из-за чрезмерной лени, личная ответственность политиков за боль жителей Украины «несколько ограничена», однако их вклад все равно «будет отмечен».

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал визит Каи Каллас в Киев, указав на неправильную расстановку приоритетов европейскими чиновниками. Он также с иронией отметил, насколько жителям ЕС «повезло» с их брюссельскими руководителями.

    Последние новости

    «Такое невозможно без согласия НАТО». Дроны ВСУ ударили по России с территории Прибалтики. Какую роль сыграл в этом альянс?

    В сети обсудили фигуру «самой сексуальной автогонщицы в мире» на новых фото

    В США заявили о «самом большом тревожном сигнале» после слов Трампа

    Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве на российском заводе

    Президент Болгарии пожаловалась на «неадекватное» соглашение с Украиной

    Зеленскому и Каллас сделали зловещее предсказание

    Changan начнет производство популярного седана в Казахстане

    Сборная России не забила пенальти и сыграла вничью с Мали

    Премьер страны ЕС раскритиковал Зеленского

    Иран сообщил об ударе по американским пилотам

    Все новости
