13:08, 31 марта 2026Культура

Зендея пообещала исчезнуть с экранов

Актриса Зендея пообещала исчезнуть с экранов, чтобы не надоедать зрителям
Ольга Коровина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Зендея призналась, что планирует взять перерыв в работе, чтобы не надоедать зрителям. Об этом пишет Deadline.

В 2026 году состоятся премьеры нескольких проектов с участием Зендеи. Среди них — картина «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном, финальный сезон сериала «Эйфория», третья часть франшизы «Дюна», «Одиссея» Кристофера Нолана и фильм «Человек-паук: Новый день». Также актриса может появиться в картине «Мстители: Судный день», однако ее участие пока не подтверждено.

«Я очень ценю всех, кто поддерживает мою карьеру и фильмы с моим участием. Надеюсь, вы не устали от меня за этот год. Я ненадолго исчезну, мне нужно будет уйти в тень», — заявила Зендея.

Ранее Зендея прокомментировала распространившиеся в соцсетях фотографии, якобы сделанные на ее свадьбе с Томом Холландом. Она не сообщила, действительно ли тайно вышла замуж, однако подтвердила, что снимки были созданы с помощью искусственного интеллекта.

