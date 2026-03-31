Журавль напугал вылезшего из пруда огромного аллигатора и попал на видео

В США канадский журавль прогнал огромного аллигатора и попал на видео

В американском штате Флорида канадский журавль напугал и прогнал огромного аллигатора, который вылез из пруда около дома. Об этом пишет New York Post.

Забавное происшествие попало на видео, снятое Сэнди Магнер и ее спутником. В ролике видно, что крупный аллигатор выполз на лужайку около дома из большого пруда. Вскоре рептилию заметил прогуливавшийся рядом журавль. Птица повернулась к аллигатору, расправила крылья и медленно пошла на него. Рептилия некоторое время не двигалась, а затем начала медленно пятиться.

В итоге аллигатор заполз в водоем, а журавль дошел до воды и попытался клюнуть незваного гостя. Жители Флориды написали в комментариях к ролику, что канадские журавли очень территориальные птицы и бесстрашно защищают места своего обитания. Один из комментаторов заявил, что это «самое флоридское видео из всех».

В декабре 2025 года сообщалось, что во Флориде четырехметровый аллигатор забрался в продуктовый магазин. Сотрудники полиции использовали лассо, чтобы поймать рептилию.