Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:04, 31 марта 2026

Журавль напугал вылезшего из пруда огромного аллигатора и попал на видео

В США канадский журавль прогнал огромного аллигатора и попал на видео
Никита Савин
Никита Савин

В американском штате Флорида канадский журавль напугал и прогнал огромного аллигатора, который вылез из пруда около дома. Об этом пишет New York Post.

Забавное происшествие попало на видео, снятое Сэнди Магнер и ее спутником. В ролике видно, что крупный аллигатор выполз на лужайку около дома из большого пруда. Вскоре рептилию заметил прогуливавшийся рядом журавль. Птица повернулась к аллигатору, расправила крылья и медленно пошла на него. Рептилия некоторое время не двигалась, а затем начала медленно пятиться.

Материалы по теме:
«Они очень напоминают людей» Россиянин годами фотографирует животных: как сивучи, нерпы и лисы изменили его жизнь?
«Они очень напоминают людей»Россиянин годами фотографирует животных: как сивучи, нерпы и лисы изменили его жизнь?
8 декабря 2021
«И клюв гладил, и когти чесал» Как россиянин в одиночку стал спасать краснокнижных беркутов?
«И клюв гладил, и когти чесал»Как россиянин в одиночку стал спасать краснокнижных беркутов?
22 декабря 2021

В итоге аллигатор заполз в водоем, а журавль дошел до воды и попытался клюнуть незваного гостя. Жители Флориды написали в комментариях к ролику, что канадские журавли очень территориальные птицы и бесстрашно защищают места своего обитания. Один из комментаторов заявил, что это «самое флоридское видео из всех».

В декабре 2025 года сообщалось, что во Флориде четырехметровый аллигатор забрался в продуктовый магазин. Сотрудники полиции использовали лассо, чтобы поймать рептилию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Жители жалуются на химический запах». На крупнейшем нефтехимическом предприятии России прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

    Власти российского региона обязали работодателей искать контрактников

    Коллекцию фартуков бренда Miu Miu оценили в сети фразой «косплей бедности высшего класса»

    Путин запустил новый вид машин по российской мегатрассе

    Дефицит российского бюджета за два месяца оценили в 5,6 триллиона рублей

    Власти обратились к жителям после мощного взрыва на российском химзаводе

    Стало известно о состоянии пострадавших после мощного взрыва на заводе в Нижнекамске

    В российском городе отменили массовые мероприятия после мощного взрыва на химзаводе

    Турист оказался погребен под сотнями метров снега в горах Австрии и не выжил

    Журавль напугал вылезшего из пруда огромного аллигатора и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok