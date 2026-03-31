Звезда «50 оттенков серого» лишилась работы из-за чрезмерной вежливости

Дакота Джонсон вспомнила о проваленных из-за чрезмерной вежливости пробах

Американская актриса Дакота Джонсон призналась, что однажды лишилась роли в фильме из-за поведения на пробах. Об этом пишет Variety.

Звезда фильма «50 оттенков серого» рассказала, что на прослушивании представилась и пожала руку всем присутствующим, затем сыграла свою сцену и ушла. После этого Джонсон получила отказ, связанный с тем, что она вела себя слишком «напыщенно и самоуверенно».

«Меня не взяли на работу и сказали, что я вела себя заносчиво, хотя это просто хорошие манеры... Было странновато», — добавила актриса.

Ранее Джонсон заявила, что ей не нравятся мужчины, которые носят шлепки на публике. Также она призналась, что не любит парфюм, уточнив, что это связано с ее особой чувствительностью к запахам.