1 апреля люди по всему миру отмечают День дурака и разыгрывают друг друга. Но на эту дату приходятся и более серьезные праздники. «Лента.ру» рассказывает, что еще отмечают в первый день апреля, какие традиции принято соблюдать в этот день и кто из известных личностей празднует день рождения.

Праздники в России и мире

День дураков (День смеха)

Праздник отмечают по всему миру. Главная традиция Дня смеха — устраивать безобидные розыгрыши для близких и друзей. В связи с этим появилась поговорка «1 апреля никому не верю» — в этот день нужно ждать шутки повсюду. Даже в СМИ — журналисты разыгрывают своих зрителей и читателей, придумывая абсурдные новости.

Есть несколько версий того, как возник праздник. По одной из них, его отмечали еще в античное время: во время «праздника глупых» греки почитали бога Гелоса, покровителя смеха. В России День дурака начали массово отмечать с подачи Петра I, который сам занимался подготовкой розыгрышей и гуляний.

Международный день птиц

Экологический праздник, посвященный защите птиц. Хотя торжество входит в программу ЮНЕСКО «Человек и биосфера», в наши дни за пределами России он малоизвестен.

Праздник начали отмечать в СССР с 1926 года. Тогда он был известен как День подготовки к прилету птиц: юные натуралисты сажали деревья и развешивали скворечники. В 70-х День птиц перестали отмечать, праздник возродили уже после распада СССР, в 1994 году.

Какие еще праздники отмечают в мире 1 апреля

День коньяка

День рождения доллара

День рождения компании Apple Computer, Inc

Мияко одори в Японии — начало традиционного фестиваля гейш

Какой церковный праздник 1 апреля

Праздник в честь Смоленской иконы Богородицы «Умиление»

Согласно преданию, смоленская икона Божией Матери, именуемая «Умиление», явилась в 1103 году в Смоленске. В период обороны города от польских захватчиков в начале XVII века образ находился в лагере русских войск воеводы Шеина, и в течение 18 месяцев вдохновлял солдат, удерживавших неприятеля. В настоящее время список Смоленского чудотворного образа «Умиление» пребывает в Спасо-Окопном храме города Смоленска.

Какие еще церковные праздники отмечают 1 апреля

День памяти мучеников Хрисанфа и Дарии

День памяти праведной Софии, княгини Слуцкой

День памяти преподобного Иннокентия Комельского Вологодского

Традиции и приметы 1 апреля

В народе этот день называют Дарьей Грязной, потому что снег уже тает и грязь появляется повсюду. На Руси считалось, что в этот день грязь липнет к плохим людям — поэтому к чистоте одежды относились с особым вниманием. Были и другие приметы:

Если талая вода с шумом течет, трава будет расти хорошо

Появились трясогузки — будет теплая весна

Идет дождь — летом не будет засухи

Погода 1 октября будет такой же, как 1 апреля

Кто родился 1 апреля

Журналист и телеведущий Владимир Познер родился в 1934 году. В начале карьеры работал секретарем поэта Самуила Маршака, занимался литературными переводами. Затем начал работать на советском телевидении, стал известен как ведущий телемостов. Именно на одном из телемостов Владимира Познера прозвучала фраза «Секса у нас нет», которая стала крылатой. На российском телевидении Познер вел авторские программы «Познер» и «Времена». Свободно говорит на нескольких языках. Гражданин России, США и Франции.

Российский поп-певец родился в 1983 году. Сергей Лазарев прославился как участник поп-группы Smash!!, а затем начал сольную карьеру. Два раза представлял Россию на «Евровидении»: в 2016 и 2019 годах. Оба раза занял третье место.

