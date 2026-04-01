05:00, 1 апреля 2026

Девушка захотела самостоятельно лишить себя девственности и обратилась за советами

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: khuncho24 / Shutterstock / Fotodom

23-летняя пользовательница Reddit рассказала, что решила сама лишить себя девственности, и обратилась за советом к комментаторам. Многие из них предупредили девушку о том, что ее решение может спровоцировать проблемы.

По словам девушки, раньше она избегала секса из-за страха и застенчивости, но сейчас она готова к интимной близости. «Проблема в том, что я не хочу говорить парню, что я девственница. Поэтому я пытаюсь найти способы решить вопрос самостоятельно», — объяснила она.

Автор поста добавила, что по совету подруги решила использовать для этого секс-игрушку. Однако при попытке использовать ее по назначению девушка испытала сильную боль. Она призналась, что теперь не знает, как ей следует поступить, и попросила других пользователей портала дать ей совет.

В комментариях многие порекомендовали ей обратиться к специалисту, поскольку проблема может носить медицинский характер. «Если вы пытались что-то ввести в себя и испытали боль, то в первую очередь стоило бы обратиться к гинекологу. И в любом случае полезно регулярно проходить обследование», — написала одна из пользовательниц.

В то же время другие порекомендовали ей не отказываться от экспериментов. По их мнению, использовать секс-игрушку нужно обязательно со смазкой и тогда, когда девушка уже сильно возбуждена. Автору поста также посоветовали быть аккуратной и исследовать свое тело постепенно.

Еще одна пользовательница предположила, что девушке еще рано начинать половую жизнь. «Может быть, я старомодна, но если вам неудобно признаться парню в том, что это ваш первый раз, возможно, вы не готовы к сексу», — написала она.

Ранее 27-летняя девушка, которая никогда не занималась сексом, обратилась за советом к пользователям Reddit, так как переживала, что недостаточно красива и опытна. В комментариях ей порекомендовали не скрывать от потенциальных партнеров, что она девственница, но и не придавать этому факту большого значения.

    Последние новости

    Врезался в скалу. В Крыму разбился военно-транспортный Ан-26, погибли 29 человек

    В подполье раскрыли отношение украинцев к Зеленскому

    Рубио анонсировал новости по ситуации вокруг Кубы

    ОАЭ предложили США пойти на резкий шаг против Ирана

    Россиянка описала особенности Турции фразой «так и не смогла привыкнуть»

    В международном аэропорту Кувейта вспыхнул сильный пожар после атаки дрона

    Европейская страна задумалась о снятии санкций с России

    В Финляндии нелепо оправдались за неспособность сбить украинские дроны

    В Подмосковье предсказали грибной бум

    Названы проблемы компактного кроссовера Haval

    Все новости
