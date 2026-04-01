Девушка захотела самостоятельно лишить себя девственности и обратилась за советами

23-летняя пользовательница Reddit рассказала, что решила сама лишить себя девственности, и обратилась за советом к комментаторам. Многие из них предупредили девушку о том, что ее решение может спровоцировать проблемы.

По словам девушки, раньше она избегала секса из-за страха и застенчивости, но сейчас она готова к интимной близости. «Проблема в том, что я не хочу говорить парню, что я девственница. Поэтому я пытаюсь найти способы решить вопрос самостоятельно», — объяснила она.

Автор поста добавила, что по совету подруги решила использовать для этого секс-игрушку. Однако при попытке использовать ее по назначению девушка испытала сильную боль. Она призналась, что теперь не знает, как ей следует поступить, и попросила других пользователей портала дать ей совет.

В комментариях многие порекомендовали ей обратиться к специалисту, поскольку проблема может носить медицинский характер. «Если вы пытались что-то ввести в себя и испытали боль, то в первую очередь стоило бы обратиться к гинекологу. И в любом случае полезно регулярно проходить обследование», — написала одна из пользовательниц.

В то же время другие порекомендовали ей не отказываться от экспериментов. По их мнению, использовать секс-игрушку нужно обязательно со смазкой и тогда, когда девушка уже сильно возбуждена. Автору поста также посоветовали быть аккуратной и исследовать свое тело постепенно.

Еще одна пользовательница предположила, что девушке еще рано начинать половую жизнь. «Может быть, я старомодна, но если вам неудобно признаться парню в том, что это ваш первый раз, возможно, вы не готовы к сексу», — написала она.

