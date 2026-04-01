Дмитриев: Стармер может уйти с поста в результате революции, которую провоцирует

Британский премьер Кир Стармер может уйти с поста в результате неизбежной революции, которую сам и провоцирует. Такое мнение на своей странице в соцсети X выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

«Вместо того чтобы достойно уйти в отставку два месяца назад, некомпетентный Стармер может уйти в результате британской революции, которую он сам же и делает неизбежной своими постоянно ошибочными решениями. Запомните этот пост», — написал Дмитриев.

Ранее Дмитриев заявил, что отставка Кира Стармера неизбежна. Так чиновник прокомментировал скандал с назначением уличенного в связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном Питера Мандельсона на пост посла Британии в США.

До этого глава РФПИ провел голосование о том, должен ли премьер-министр Британии покинуть свой пост. Согласно результатам опроса, почти 97 процентов проголосовавших сочли, что Стармеру нужно уйти в отставку.