03:38, 1 апреля 2026Мир

Дмитриев призвал запомнить его пост об одном лидере

Дмитриев: Стармер может уйти с поста в результате революции, которую провоцирует
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Британский премьер Кир Стармер может уйти с поста в результате неизбежной революции, которую сам и провоцирует. Такое мнение на своей странице в соцсети X выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

«Вместо того чтобы достойно уйти в отставку два месяца назад, некомпетентный Стармер может уйти в результате британской революции, которую он сам же и делает неизбежной своими постоянно ошибочными решениями. Запомните этот пост», — написал Дмитриев.

Ранее Дмитриев заявил, что отставка Кира Стармера неизбежна. Так чиновник прокомментировал скандал с назначением уличенного в связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном Питера Мандельсона на пост посла Британии в США.

До этого глава РФПИ провел голосование о том, должен ли премьер-министр Британии покинуть свой пост. Согласно результатам опроса, почти 97 процентов проголосовавших сочли, что Стармеру нужно уйти в отставку.

