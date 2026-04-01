Каллас исключила соглашение России и США без Европы

Каллас: США и Россия не смогут заключить соглашение по Украине без ЕС

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о невозможности сделки России и США по Украине без участия Европы. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я считаю важным подчеркнуть, что на самом деле многое зависит от поддержки Европы. Поэтому даже если США и Россия о чем-то договорятся, они не смогут это реализовать, если Европа не будет частью этого процесса», — утверждает глава евродипломатии.

По ее мнению, чем быстрее придет осознание необходимости участия ЕС в мирных переговорах по Украине, тем лучше.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Европа направляла России сигналы о желании участвовать в переговорах по Украине. Однако он подчеркнул, что Москва не считает это необходимым и целесообразным.