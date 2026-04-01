06:04, 1 апреля 2026

Мужчина после 30 лет брака собрал вещи и съехал из дома из-за одного решения жены

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Пользователь Reddit с ником Electrical-Union5334 рассказал, что собрал вещи и съехал из дома после одного решения своей супруги, с которой он прожил в браке 30 лет. Причиной конфликта стали взрослые дети пары.

«Полгода назад наша дочь вернулась домой после расставания с бойфрендом. Я предложил помочь ей снять квартиру, но ее мать, назвав меня бессердечным, пустила ее жить к нам. Спустя еще два месяца наш сын тоже вернулся домой, поскольку работодатель предложил ему позицию в нашем городе. Оба ребенка работают, они могли обеспечивать себя до того, как моя жена разрешила им вернуться домой», — изложил автор суть проблемы.

Материалы по теме:
Финансовая подушка безопасности в 2026 году: сколько денег нужно откладывать, как защитить сбережения от инфляции и где хранить
Финансовая подушка безопасности в 2026 году:сколько денег нужно откладывать, как защитить сбережения от инфляции и где хранить
25 марта 2026
Средняя зарплата в России в 2026 году: размер, на что влияет. В каких отраслях платят больше всего?
Средняя зарплата в России в 2026 году: размер, на что влияет.В каких отраслях платят больше всего?
31 марта 2026
Что такое серая зарплата и почему не стоит на нее соглашаться? Последствия зарплаты «в конверте» для работника и работодателя
Что такое серая зарплата и почему не стоит на нее соглашаться?Последствия зарплаты «в конверте» для работника и работодателя
31 марта 2026

После переезда детей счета супругов стали моментально расти. Они начали тратить значительно больше на коммунальные услуги и на продукты, а общие суммы глава семьи назвал безумными. Жена в ответ на все доводы лишь повторяла, что мужчина должен быть счастлив возвращению детей в родительский дом.

«Я плюнул на все. Поговорил с начальником и заключил контракт, предполагающий месячные командировки. Я избегал их раньше, но теперь получил отдельный номер в отеле и суточные в 160 долларов. При этом я перечислял свою долю в семейный бюджет на наш общий счет и ежедневно звонил супруге, чтобы справиться, как у нее идут дела», — написал мужчина.

Однако на второй месяц жена попросила больше денег, объяснив, что затраты на детей слишком велики. Муж предложил ей попросить их платить за себя, однако та отказалась, предпочтя залезть в свои сбережения. На третий месяц выяснилось, что дети все же начали вносить свой вклад — по 100 долларов каждый, что автор счел издевкой.

На четвертый месяц просьбы сменились мольбами. Жена была вынуждена сократить все свои личные статьи расходов, в том числе связанные с парикмахерскими и косметологическими услугами. Теперь эти деньги тоже идут на оплату счетов.

«Да, я — сварливый старый хрен. Мне нравится моя личная жизнь и нравится не ждать своей очереди в домашний туалет дома. Каждый из наших детей может обеспечить себя без моих денег. Сын получил повышение и прибавку к зарплате, он может позволить себе собственное жилье. Но он просто хочет, чтобы за него платил я. А дочь уже встречается с новым парнем, она тоже могла бы переехать. Я без проблем предоставлю ей приют, пока она снова будет переживать расставание», — заключил мужчина.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как заблокировала обоих родителей по неожиданной причине. Поводом для этого стало завещание ее покойной бабушки.

