03:12, 1 апреля 2026

Россиян предупредили об активности мошенников с одного вида номеров

РИА Новости: Аферисты начали звонить россиянам с городских номеров
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Киберпреступники стали переходить на звонки с городских телефонов. Они придумали новую уловку, поскольку многие россияне до сих пор воспринимают этот вид номеров как маркер надежности, сообщил журналистам РИА Новости эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава.

По его словам, мошенники вернулись к стационарной связи, поскольку это «технически просто». В первую очередь, аферисты воздействуют на людей пожилого возраста, которые привыкли больше доверять проводной связи, нежели мобильной.

«Звонок с "домашнего" номера создает у абонента ложное ощущение официальности и безопасности», — предупредил эксперт.

Он подчеркнул, что спектр легенд, которыми пользуются аферисты, при звонках с городских телефонов, достаточно широк. Злоумышленники могут выдавать себя за работников Соцфонда, УК, коммунальных служб, горгаза и так далее.

В каждом конкретном эпизоде применяется срочная и понятная легенда о продлении договора на телефон, замене счетчиков, перерасчете пенсии, модернизации линии связи или смене кода от домофона. При этом цель всегда остается одной — добыть персональные данные либо код из смс, который открывает доступ к порталу «Госуслуг».

Ключевым способом защиты остается бдительность и понимание, что городские номера не всегда безопасны, так как киберпреступники уже научились подделывать любые номера. Ни одна организация не будет просить код из смс, паспортные данные или финансовые операции, добавил Кучава.

Ранее мошенники нашли новый способ заставлять россиян перезванивать им. В частности, злоумышленники нацелились на жертв, использующих электронные подписи.

