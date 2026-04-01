Россиянам проиндексировали социальные пенсии

Россиянам с 1 апреля проиндексировали социальные пенсии на 6,8%

В России с 1 апреля 2026 года социальные пенсии проиндексировали на 6,8 процентов. Об этом говорится в постановлении правительства «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2026 года социальных пенсий».

Средний размер социальной пенсии составил 16 569 рублей. Как отметила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, фактический размер пенсии может отличаться в зависимости от ее вида, а также наличия региональных доплат.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, новая индексация выплат коснется 3,5 миллиона россиян.

Ранее россияне назвали достойный уровень пенсии. По данным портала SuperJob, граждане РФ считают достойной пенсию в 53 500 рублей.