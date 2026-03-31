Названы вступающие в силу в апреле изменения в жизни россиян

Спикер ГД Володин: Новая индексация выплат коснется 3,5 миллиона россиян

Новая индексация социальных пенсий коснется 3,5 миллиона россиян. Это и другие вступающие в силу в апреле изменения в жизни граждан страны назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как отметил парламентарий, выплаты будут проиндексированы на 6,8 процента. Также, по его словам с 1 апреля будут расширены полномочия Федеральной антимонопольной службы. «В случае неоднократного неисполнения решений и предписаний ФАС в области регулирования тарифов, антимонопольная служба сможет самостоятельно пересматривать их предельные уровни», — заявил Володин.

Также известно, что с начала апреля останавливаться в гостиницах станет проще, вывоз наличных из России ограничат, в стране появится новый ГОСТ, а детей начнут записывать в первые классы.

Ранее сообщалось, что парламентарии рассчитывают на возможность Госдумы выйти до конца восьмого созыва на законодательное решение, согласно которому в стране окончательно будут запрещены вейпы.