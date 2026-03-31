09:25, 31 марта 2026Россия

Названы вступающие в силу в апреле изменения в жизни россиян

Спикер ГД Володин: Новая индексация выплат коснется 3,5 миллиона россиян
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Новая индексация социальных пенсий коснется 3,5 миллиона россиян. Это и другие вступающие в силу в апреле изменения в жизни граждан страны назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как отметил парламентарий, выплаты будут проиндексированы на 6,8 процента. Также, по его словам с 1 апреля будут расширены полномочия Федеральной антимонопольной службы. «В случае неоднократного неисполнения решений и предписаний ФАС в области регулирования тарифов, антимонопольная служба сможет самостоятельно пересматривать их предельные уровни», — заявил Володин.

Материалы по теме:
Новые правила рассрочки, ограничения Apple ID и ипотека только с белой зарплатой. Что изменится в России с 1 апреля?
Новые правила рассрочки, ограничения Apple ID и ипотека только с белой зарплатой. Что изменится в России с 1 апреля?
Сегодня
Биометрические данные в 2026 году: что это, зачем нужны, правила сдачи для россиян и иностранцев
Биометрические данные в 2026 году:что это, зачем нужны, правила сдачи для россиян и иностранцев
19 марта 2026
Производственный календарь на декабрь 2026 года: рабочие и выходные дни перед праздниками
Производственный календарь на декабрь 2026 года:рабочие и выходные дни перед праздниками
17 февраля 2026

Также известно, что с начала апреля останавливаться в гостиницах станет проще, вывоз наличных из России ограничат, в стране появится новый ГОСТ, а детей начнут записывать в первые классы.

Ранее сообщалось, что парламентарии рассчитывают на возможность Госдумы выйти до конца восьмого созыва на законодательное решение, согласно которому в стране окончательно будут запрещены вейпы.

    Последние новости

    ВСУ семь дней подряд били дронами по Ленобласти. Атакован крупнейший нефтеналивной порт Балтики. Что известно о маршруте БПЛА?

    Уложивший мужчину с двумя ножами прием самбо в российском городе попал на видео

    В России резко упал спрос на ряд категорий работников

    Паникующие пассажиры сняли на видео возгорание двигателя самолета при взлете в Бразилии

    Россиянам посоветовали воздержаться от частой стирки джинсов

    Россиянин поставил украденные миллионы на спорт и проиграл свободу

    В России начали расследование из-за случая подозрения на оспу обезьян

    В Конгрессе США призвали ввести санкции против европейской страны

    Появились детали о водителе фуры с оружием в прославившейся бунтом российской колонии

    Над мировым производством чипов нависла новая угроза

    Все новости
