Россиянка описала особенности Турции фразой «так и не смогла привыкнуть»

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова, часто бывающая в Турции, описала некоторые особенности этой страны фразой «так и не смогла привыкнуть». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Первая особенность местных жителей, о которой рассказала россиянка, — нежелание лишний раз напрягаться. «Озвучиваешь туркам какую-то проблему и просишь ее решить, а в ответ слышишь: Tamam ("Хорошо"). Это плохой знак. Скорее всего, придется напомнить о себе еще не раз», — посетовала она.

Коновалова также не смогла привыкнуть к тому, что турки подают чай даже в самых неожиданных местах: в сувенирном магазине, междугороднем автобусе и даже в отделении полиции. Кроме того, путешественницу до сих пор удивляет, что местные водители не пропускают пешеходов, если те не идут напролом. А еще в этой стране все перебегают дороги в неположенных местах.

Еще одна турецкая особенность, на которую обратила внимание россиянка, — пробовать товары на рынке перед покупкой. «Мы сначала подумаем: "А продавец вымыл фрукт, который мне предлагает? А нож у него чистый? А руки? А у меня руки чистые?" и так далее. Турки же гуляют по рынку и спокойно жуют все на свете», — отметила она.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла разницу между отелями «для русских» и «для немцев» в Турции. По ее словам, многие соотечественники не любят отдыхать с европейцами, потому что они много курят даже в присутствии детей.