Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:31, 1 апреля 2026

Россиянка описала особенности Турции фразой «так и не смогла привыкнуть»

Алина Черненко

Фото: Umit Bektas / Reuters

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова, часто бывающая в Турции, описала некоторые особенности этой страны фразой «так и не смогла привыкнуть». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Первая особенность местных жителей, о которой рассказала россиянка, — нежелание лишний раз напрягаться. «Озвучиваешь туркам какую-то проблему и просишь ее решить, а в ответ слышишь: Tamam ("Хорошо"). Это плохой знак. Скорее всего, придется напомнить о себе еще не раз», — посетовала она.

Материалы по теме:
Постучись в его дверь. Как провести незабываемые выходные в турецком городе, который заменил россиянам Париж и Дубай
Постучись в его дверь.Как провести незабываемые выходные в турецком городе, который заменил россиянам Париж и Дубай
24 марта 2026
«Райское место» Все о самом недооцененном курорте Турции, который пока не заполонили туристы из России
«Райское место»Все о самом недооцененном курорте Турции, который пока не заполонили туристы из России
21 июня 2025

Коновалова также не смогла привыкнуть к тому, что турки подают чай даже в самых неожиданных местах: в сувенирном магазине, междугороднем автобусе и даже в отделении полиции. Кроме того, путешественницу до сих пор удивляет, что местные водители не пропускают пешеходов, если те не идут напролом. А еще в этой стране все перебегают дороги в неположенных местах.

Еще одна турецкая особенность, на которую обратила внимание россиянка, — пробовать товары на рынке перед покупкой. «Мы сначала подумаем: "А продавец вымыл фрукт, который мне предлагает? А нож у него чистый? А руки? А у меня руки чистые?" и так далее. Турки же гуляют по рынку и спокойно жуют все на свете», — отметила она.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла разницу между отелями «для русских» и «для немцев» в Турции. По ее словам, многие соотечественники не любят отдыхать с европейцами, потому что они много курят даже в присутствии детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Врезался в скалу. В Крыму разбился военно-транспортный Ан-26, погибли 29 человек

    В подполье раскрыли отношение украинцев к Зеленскому

    Рубио анонсировал новости по ситуации вокруг Кубы

    ОАЭ предложили США пойти на резкий шаг против Ирана

    Россиянка описала особенности Турции фразой «так и не смогла привыкнуть»

    В международном аэропорту Кувейта вспыхнул сильный пожар после атаки дрона

    Европейская страна задумалась о снятии санкций с России

    В Финляндии нелепо оправдались за неспособность сбить украинские дроны

    В Подмосковье предсказали грибной бум

    Названы проблемы компактного кроссовера Haval

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok