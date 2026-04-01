Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:07, 1 апреля 2026Мир

Рубио объяснил причину нападения на Иран

Рубио: Многие американцы не понимают целей операции США против Ирана
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что многие американцы не понимают целей военной операции против Ирана. Об этом он рассказал в своем видеообращении.

«Многие американцы спрашивают, почему США должны были атаковать Иран сейчас. Это был наш лучший последний шанс», — сказал он.

Рубио отметил, что американцы задаются вопросами не только о целях, но и о сроках военной операции. Глава Госдепартамента объяснил, что США хотели не допустить развития ядерной программы Ирана до уровня разработки оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп озвучил сроки завершения войны против Ирана. «Думаю, мы уйдем в течение двух-трех недель, потому что нет причины нам заниматься этим», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok