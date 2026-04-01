Рубио объяснил причину нападения на Иран

Рубио: Многие американцы не понимают целей операции США против Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что многие американцы не понимают целей военной операции против Ирана. Об этом он рассказал в своем видеообращении.

«Многие американцы спрашивают, почему США должны были атаковать Иран сейчас. Это был наш лучший последний шанс», — сказал он.

Рубио отметил, что американцы задаются вопросами не только о целях, но и о сроках военной операции. Глава Госдепартамента объяснил, что США хотели не допустить развития ядерной программы Ирана до уровня разработки оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп озвучил сроки завершения войны против Ирана. «Думаю, мы уйдем в течение двух-трех недель, потому что нет причины нам заниматься этим», — сказал он.