01:10, 1 апреля 2026Мир

Трамп озвучил сроки завершения войны против Ирана

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Graeme Sloan / Pool via CNP / Globallookpress.com

США завершат военную операцию против Ирана в течение 2-3 недель. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

«Думаю, мы уйдем в течение двух-трех недель, потому что нет причины нам заниматься этим», — сказал он. При этом Трамп подчеркнул, что операция будет завершена вне зависимости от того, согласится ли Иран на сделку с США.

Он также добавил, что Вашингтон не будет иметь ничего общего с восстановлением нормального судоходства в Ормузском проливе.

Ранее Трамп заявлял, что США уничтожают Иран, и конфликт не будет продолжаться долго. По его словам, после завершения боевых действий Ормузский пролив откроется «автоматически» и другие страны смогут сами его «открыть».

Как отмечал президент России Владимир Путин, последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий.

