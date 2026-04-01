Сборная Италии в третий раз подряд осталась без чемпионата мира по футболу

00:36, 1 апреля 2026

Сборная Италии по футболу в третий раз подряд осталась без чемпионата мира
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: MATTEO CIAMBELLI / Reuters

Сборная Италии проиграла Боснии и Герцеговине в финальном матче европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел во вторник, 31 марта. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, в овертайме никто отличиться не смог. С концовки первого тайма итальянцы играли в меньшинстве: за фол последней надежды был удален Алессандро Бастони.

Судьба путевки на мундиаль решалась в серии пенальти, где сильнее оказались боснийцы — 4:1. Сборная Италии в третий раз подряд осталась без чемпионата мира.

Ранее финальные матчи европейской квалификации выиграли Швеция, Турция и Чехия. Таким образом, определились все участники чемпионата мира от Европы.

