Сборная Италии в третий раз подряд осталась без чемпионата мира по футболу

Сборная Италии по футболу в третий раз подряд осталась без чемпионата мира

Сборная Италии проиграла Боснии и Герцеговине в финальном матче европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел во вторник, 31 марта. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, в овертайме никто отличиться не смог. С концовки первого тайма итальянцы играли в меньшинстве: за фол последней надежды был удален Алессандро Бастони.

Судьба путевки на мундиаль решалась в серии пенальти, где сильнее оказались боснийцы — 4:1. Сборная Италии в третий раз подряд осталась без чемпионата мира.

Ранее финальные матчи европейской квалификации выиграли Швеция, Турция и Чехия. Таким образом, определились все участники чемпионата мира от Европы.