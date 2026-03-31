Сборная Турции по футболу впервые за 24 года отобралась на чемпионат мира

Сборная Турции впервые за 24 года отобралась на чемпионат мира по футболу

Сборная Турции по футболу обыграла Косово в финальном матче квалификации чемпионата мира-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел во вторник, 31 марта, и завершился со счетом 1:0 в пользу турецких футболистов, игравших на выезде. Единственный мяч на 53-й минуте забил Керем Актюркоглу.

Турция отобралась на чемпионат мира впервые за 24 года. Последний раз команда участвовала в мундиале в 2002 году, завоевав там бронзовую медаль.

В другом финальном матче европейской квалификации Швеция со счетом 3:2 победила Польшу и также квалифицировалась на турнир. В матчах Дании с Чехией, а также Италии с Боснией и Герцеговиной идет дополнительное время.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал фаворита чемпионата мира-2026. Экс-форвард посчитал, что фаворитом является сборная Франции.