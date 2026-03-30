Андрей Аршавин назвал сборную Франции фаворитом чемпионата мира по футболу-2026

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал фаворита чемпионата мира по футболу 2026 года. Россиянин высказался на канале FONBET в YouTube.

Экс-форвард посчитал, что фаворитом является сборная Франции. По его мнению, у Франции нет равных по составу. При этом Аршавина также впечатлили испанцы, перейдя от «тики-таки» к результативному футболу.

Ранее суперкомпьютер Opta назвал сборную Испании фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года. К числу остальных претендентов на титул Opta также отнес команды Англии, Аргентины, Бразилии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Франции.

Чемпионат мира-2026 по футболу должен пройти в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем примут участие 48 сборных.