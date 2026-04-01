02:52, 1 апреля 2026Мир

Стало известно о крушении американского истребителя-невидимки

BNO News: Истребитель F-35 разбился на полигоне в Неваде
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Американский истребитель-невидимка F-35 разбился на военном полигоне к северу от Лас-Вегаса. Пилот успел катапультироваться и получил незначительные травмы, сообщает BNO News.

Инцидент случился около полудня во вторник, 31 марта, в пределах испытательного и тренировочного полигона Невады. Перед крушением пилот жаловался на проблемы с маневрированием.

Сейчас с летчиком все в порядке, ему была оказана помощь. Другие данные не приводятся.

На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что США потеряли самолет-заправщик KC-135 во время военной операции против Ирана «Эпическая ярость». Второе воздушное судно оказалось повреждено, но приземлилось.

