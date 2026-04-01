Судья запретил Трампу хозяйничать в Белом доме

NBC: Судья запретил Трампу перестраивать Белый дом

Федеральный судья в Вашингтоне вынес постановление, временно блокирующее перестройку Белого дома по плану президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News.

Постановление запрещает администрации «предпринимать какие-либо действия в целях строительства предлагаемого бального зала на месте бывшего Восточного крыла Белого дома». Теперь на территории резиденции американского лидера нельзя сносить здания, изменять ландшафт, проводить земляные работы, работы по устройству фундамента или другие строительные работы. Исключение сделано только для работ, необходимых для обеспечения безопасности Белого дома.

Судья окружного суда США Ричард Дж. Леон указал, что президент Соединенных Штатов является хранителем Белого дома, но не является его владельцем. У действующей администрации есть 14 дней, чтобы обжаловать решение.

Ранее Трамп рассказал о строительстве бункера под бальным залом Белого дома. «Военные строят огромный комплекс под бальным залом, и работы идут полным ходом, опережая график строительства», — сообщил американский лидер. По словам Трампа, бальный зал, таким образом, станет своеобразным навесом для подземного убежища.

Трамп решил реконструировать Белый дом в августе 2025 года. Стоимость работ оценивается в 200 миллионов долларов, президент оплатит их со своего счета.